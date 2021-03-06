Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: предварительная причина
Вблизи польского города Кашице произошло смертельное ДТП. Перевернулся рейсовый автобус, который вез пассажиров в Украину. Погибли 6 человек.
Источник:24 канал
Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил Олег Николенко, представитель МИД.
Обратите внимание Автобус Познань – Херсон попал в ДТП в Польше: 6 украинцев погибли – фото
Отметим, что автобус Познань – Херсон ехал в направлении Перемышля, к границе с Украиной. Он наехал на энергоемкий барьер, перевернулся и упал в кювет.
Президент Зеленский уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы оказать помощь.
Другие подробности об аварии
- Всего в автобусе ехали 57 пассажиров. Все они – украинцы. К сожалению, 6 человек погибли.
- В больнице находятся более 30 пассажиров, 8 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
- Пассажиров, не нуждающихся в помощи медиков, поселили в общежитии в Ярославе.
- Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. На место трагедии прибыли украинские консулы.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter