Автобус Познань – Херсон попал в ДТП в Польше: 6 украинцев погибли – фото
Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП недалеко от польского города Кошице. Погибли 6 украинцев, 35 пострадали.
Источник:24 канал
Украинские консулы уже выехали на место трагедии. Они взаимодействуют с местными властями и медиками, чтобы оказать помощь украинцам.
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Что известно об аварии
Сначала в МИД сообщали о 6 жертвах и 15 пострадавших. Как сообщил 24 каналу спикер МИД Олег Николенко, пострадали 35 украинцев. Еще 15 пассажиров не нуждаются в медицинской помощи.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Как пишут Nowiny24, трагедия произошла за несколько минут до полуночи, в ночь на 6 марта. Автобус, ехавший в направлении Перемышля, наехал на энергоемкий барьер и упал в кювет.
По данным издания, 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пассажиров, которым не понадобилась медицинская помощь, доставили в школьное общежитие в Ярославе.
Смертельная авария с украинцами в Польше / Фото Nowiny24
ДТП с украинцами в Польше
- Другая жуткая авария произошла ночью 27 февраля в Люблине. Volkswagen Passat влетел в дорожный знак, а после этого – в дерево. Погибли 2 украинцев, водитель и пассажир.
- 12 февраля из-за непогоды микроавтобус Volkswagen неподалеку от Груйца попал в ДТП. Пассажирами были 8 украинцев, 5 из них госпитализировали с незначительными травмами.
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