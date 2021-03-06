Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП недалеко от польского города Кошице. Погибли 6 украинцев, 35 пострадали.

Украинские консулы уже выехали на место трагедии. Они взаимодействуют с местными властями и медиками, чтобы оказать помощь украинцам.

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Что известно об аварии

Сначала в МИД сообщали о 6 жертвах и 15 пострадавших. Как сообщил 24 каналу спикер МИД Олег Николенко, пострадали 35 украинцев. Еще 15 пассажиров не нуждаются в медицинской помощи.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Как пишут Nowiny24, трагедия произошла за несколько минут до полуночи, в ночь на 6 марта. Автобус, ехавший в направлении Перемышля, наехал на энергоемкий барьер и упал в кювет.

По данным издания, 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Пассажиров, которым не понадобилась медицинская помощь, доставили в школьное общежитие в Ярославе.

Смертельная авария с украинцами в Польше / Фото Nowiny24

ДТП с украинцами в Польше