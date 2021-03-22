Поломаны конечности и ушиб головы: каково состояние пострадавших в ДТП в Польше
В результате жуткой автокатастрофы с украинцами возле польского Кашице по меньшей мере 1 человек – в тяжелом состоянии. Пассажиры и водитель автобуса получают необходимую медицинскую помощь.
Источник:Укринформ
Всех пострадавших обследуют в больнице в Перемышле. Подробности относительно их состояния здоровья сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.
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3 пострадавших – в больнице Перемышля
- 74-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии. Ее планируют перевезти из Перемышля в Жешув, чтобы сделать операцию.
- У 55-летней женщины – поломанные конечности.
- У 22-летнего водитель автобуса, находившегося за рулем, ушиб головы.
По словам Павлюка, информация о состоянии еще 2 пострадавших уточняется. Они – в больницах города Пшеворск и Любачув,
Дипломат заверил, что почетный консул Украины в Перемышле Александер Бачик обеспечил пострадавших предметами первой необходимости.
Кадры с места автокатастрофы: смотрите видео
Что еще известно о ДТП возле Кашице
- Ночью 22 марта пассажирский автобус Вроцлав – Черновцы влетел в отбойник, перевернулся и упал в кювет.
- По данным правоохранителей, водитель транспортного средства был трезв. Его напарник, 23-летний мужчина, погиб.
- В начале марта почти на том же месте произошла еще одна авария с украинцами. Тогда погибли 5 человек, многие попали в больницу.
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