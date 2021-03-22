В результате жуткой автокатастрофы с украинцами возле польского Кашице по меньшей мере 1 человек – в тяжелом состоянии. Пассажиры и водитель автобуса получают необходимую медицинскую помощь.

Всех пострадавших обследуют в больнице в Перемышле. Подробности относительно их состояния здоровья сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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3 пострадавших – в больнице Перемышля

74-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии. Ее планируют перевезти из Перемышля в Жешув, чтобы сделать операцию.

У 55-летней женщины – поломанные конечности.

У 22-летнего водитель автобуса, находившегося за рулем, ушиб головы.

По словам Павлюка, информация о состоянии еще 2 пострадавших уточняется. Они – в больницах города Пшеворск и Любачув,

Дипломат заверил, что почетный консул Украины в Перемышле Александер Бачик обеспечил пострадавших предметами первой необходимости.

Кадры с места автокатастрофы: смотрите видео

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