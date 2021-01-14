В Киеве на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковского шоссе вечером 13 января случилась масштабная авария. По предварительным данным, разбиты 4 автомобиля, среди которых и авто патрульных. Также есть пострадавшая – женщина-полицейская.

Масштабная авария произошла вечером 13 января в Киеве на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковского шоссе. Подробности рассказали на странице dtp.kiev.ua в фейсбуке. Обратите внимание На трассе Киев – Одесса легковушка лоб в лоб влетела в грузовик: фото Что известно об аварии на Харьковском шоссе 13 января По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя внедорожника, который находился в нетрезвом состоянии. У мужчины якобы обнаружили 2.47 промилле алкоголя в крови. Именно этот водитель, вероятно, протаранил сразу несколько (не менее 4) автомобилей, которые просто стояли на светофоре. Среди пострадавших автомобилей есть и машина полиции. В соцсетях также пишут, что в аварии пострадала полицейская, ее госпитализировали – к счастью, без травм, которые бы угрожали жизни. Авария в Киеве на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковского шоссе: фото dtp.kiev.ua Читайте также Нашли друг друга: на зимней трассе лоб в лоб столкнулись 2 Renault – фото аварии