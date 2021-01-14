Пьяный водитель в Киеве разбил 4 авто, среди которых и полицейское: фото и видео
В Киеве на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковского шоссе вечером 13 января случилась масштабная авария. По предварительным данным, разбиты 4 автомобиля, среди которых и авто патрульных. Также есть пострадавшая – женщина-полицейская.
Масштабная авария произошла вечером 13 января в Киеве на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковского шоссе. Подробности рассказали на странице dtp.kiev.ua в фейсбуке.
Обратите внимание На трассе Киев – Одесса легковушка лоб в лоб влетела в грузовик: фото
Что известно об аварии на Харьковском шоссе 13 января
- По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя внедорожника, который находился в нетрезвом состоянии. У мужчины якобы обнаружили 2.47 промилле алкоголя в крови.
- Именно этот водитель, вероятно, протаранил сразу несколько (не менее 4) автомобилей, которые просто стояли на светофоре. Среди пострадавших автомобилей есть и машина полиции.
- В соцсетях также пишут, что в аварии пострадала полицейская, ее госпитализировали – к счастью, без травм, которые бы угрожали жизни.
Авария в Киеве на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковского шоссе: фото dtp.kiev.ua
Читайте также Нашли друг друга: на зимней трассе лоб в лоб столкнулись 2 Renault – фото аварии
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter