Сын Фельдмана попал в ДТП с пострадавшими: появилось видео момента аварии

В Харькове на проспекте Науки произошла авария, участником которой стал младший сын нардепа от ОПЗЖ Александра Фельдмана. В результате пострадали его дети и няня.

ДТП с участием элитных внедорожников BMW X6 и Range Rover произошло вечером 1 июля. За рулем последнего как раз и был Фельдман-младший. В сети опубликовали видео инцидента.

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Момент ДТП с участием сына Фельдмана: обнародовали видео

В сеть попала запись с камер видеонаблюдения. На видео видно, как автомобиль Фельдмана едет по проспекту, и в это время BMW выезжает со стоянки задним ходом. Далее авто въезжает в Range Rover.

Видео момента ДТП с участием Фельдмана-младшего



Сейчас в Нацполиции Харьковской области инцидент не прокомментировали. Правда, сам Фельдман уже высказал мнение в соцсетях, что он не является виновным в аварии.

Комментарий Александра Фельдмана-младшего о ДТП: смотрите видео

Сын Фельдмана попал в аварию: другие детали

По словам Фельдмана-младшего, в результате ДТП пострадали двое его детей. Одного ребенка вместе с няней госпитализировали.

У самого сына парламентария – синяк и поврежденное плечо.

Кроме того, серьезные повреждения получили две машины.

В сети пишут, что Фельдман имел признаки алкогольного опьянения.

Самые громкие ДТП за последнюю неделю

1 июля в Киеве на проспекте Победы авто влетело в грузовик. Затем последний врезался в Берейстейский мост и практически полностью развалился. В результате пострадали 2 человека.

Также накануне во Львове столкнулись Skoda Octavia и"ВАЗ-2108". В результате аварии пострадали 5 человек, в том числе трое маленьких детей.

30 июня на Воскресенке в Киеве водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб. Очевидцы говорят, что в салоне в момент аварии было довольно много пассажиров. В результате ДТП большинство из них получили немалые ушибы и повреждения.

В 2011 году возле Изюма на Харьковщине авто Фельдмана-младшего уже попадало в ДТП. Тогда авария приобрела резонанс, поскольку погибли 5 человек. По данным СМИ, за рулем был помощник сына нардепа. Он погиб на месте. Источники утверждали: во время столкновения на спидометре была скорость более 200 километров в час.

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