ДТП с участием элитных внедорожников BMW X6 и Range Rover произошло вечером 1 июля. За рулем последнего как раз и был Фельдман-младший. В сети опубликовали видео инцидента.
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Момент ДТП с участием сына Фельдмана: обнародовали видео
В сеть попала запись с камер видеонаблюдения. На видео видно, как автомобиль Фельдмана едет по проспекту, и в это время BMW выезжает со стоянки задним ходом. Далее авто въезжает в Range Rover.
Видео момента ДТП с участием Фельдмана-младшего
Сейчас в Нацполиции Харьковской области инцидент не прокомментировали. Правда, сам Фельдман уже высказал мнение в соцсетях, что он не является виновным в аварии.
Комментарий Александра Фельдмана-младшего о ДТП: смотрите видео
Сын Фельдмана попал в аварию: другие детали
- По словам Фельдмана-младшего, в результате ДТП пострадали двое его детей. Одного ребенка вместе с няней госпитализировали.
- У самого сына парламентария – синяк и поврежденное плечо.
- Кроме того, серьезные повреждения получили две машины.
- В сети пишут, что Фельдман имел признаки алкогольного опьянения.
Самые громкие ДТП за последнюю неделю
- 1 июля в Киеве на проспекте Победы авто влетело в грузовик. Затем последний врезался в Берейстейский мост и практически полностью развалился. В результате пострадали 2 человека.
- Также накануне во Львове столкнулись Skoda Octavia и"ВАЗ-2108". В результате аварии пострадали 5 человек, в том числе трое маленьких детей.
- 30 июня на Воскресенке в Киеве водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб. Очевидцы говорят, что в салоне в момент аварии было довольно много пассажиров. В результате ДТП большинство из них получили немалые ушибы и повреждения.
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Кто такой Александр Фельдман
В Раде он представляет ОПЗЖ. Ранее запомнился тем, что в парламенте 6 созыва был одним из перебежчиков из "Батькивщины" в "Оппоплатформу". Также в свое время голосовал за антиукраинский языковой "Закон Кивалова – Колесниченко" и поддерживал диктаторские законы против Евромайдана.
Баллотировался на прошлых выборах мэра Харькова. Занял второе место, уступив первому Кернесу более чем на 46% – 60,34% против 14,32%.
В рейтинге журнала самых состоятельных людей Украины за 2012 год от журнала "Фокус" занимал 42 позицию. Его состояние оценивалось в 375 миллионов долларов.