По состоянию на 12 марта в больницах Польши до сих пор находятся 18 украинцев, которые пострадали в смертельном ДТП. 6 марта рейсовый автобус Херсон – Познань перевернулся возле Кошице.

Двое из пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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Он рассказал, что с 11 марта из больниц были выписаны 3 человека.

Таким образом в больницах воеводства находятся еще 18 граждан Украины, которые пострадали в автокатастрофе. Состояние двоих из них остается очень тяжелым,

– отметил дипломат.

И добавил, 6 украинцев планируют выписать из больниц 15 марта. Однако часть пациентов все еще не в "оптимальном" физическом состоянии, поэтому их могут транспортировать в Украину каретами скорой помощи.

Когда тела украинцев привезут в Украину

По словам Василия Павлюка, сейчас завершается оформление всех необходимых документов на вывоз тел. Поэтому в пятницу, 12 марта, 5 умерших отправят в Украину двумя катафалками.

Он отметил, сначала тела погибших доставят в морг в Хмельницком. Оттуда их уже повезут на места захоронения в разные области.

Обратите внимание! Ранее консул проинформировал, что умершими являются женщины 60, 53 и 32 лет и мужчины 52 и 28 лет. Они являются жителями Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

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