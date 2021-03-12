Смертельное ДТП в Польше: 18 украинцев все еще находятся в больницах
По состоянию на 12 марта в больницах Польши до сих пор находятся 18 украинцев, которые пострадали в смертельном ДТП. 6 марта рейсовый автобус Херсон – Познань перевернулся возле Кошице.
Источник:"Укринформ"
Двое из пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
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Он рассказал, что с 11 марта из больниц были выписаны 3 человека.
Таким образом в больницах воеводства находятся еще 18 граждан Украины, которые пострадали в автокатастрофе. Состояние двоих из них остается очень тяжелым,
– отметил дипломат.
И добавил, 6 украинцев планируют выписать из больниц 15 марта. Однако часть пациентов все еще не в "оптимальном" физическом состоянии, поэтому их могут транспортировать в Украину каретами скорой помощи.
Когда тела украинцев привезут в Украину
По словам Василия Павлюка, сейчас завершается оформление всех необходимых документов на вывоз тел. Поэтому в пятницу, 12 марта, 5 умерших отправят в Украину двумя катафалками.
Он отметил, сначала тела погибших доставят в морг в Хмельницком. Оттуда их уже повезут на места захоронения в разные области.
ДТП в Польше с украинцами: что известно
- В ночь на 6 марта вблизи польского города Кошице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. В салоне находились 57 украинцев: 55 пассажиров и 2 водителя.
- В результате аварии погибли 5 человек. Сначала СМИ сообщили о 6 погибших в ДТП. Однако впоследствии стало известно, что одна девушка осталась жива. Сейчас она находится в коме.
- Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением на неподходящей скорости. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
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