ДТП с украинцами в Польше: водителю автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
Окружная прокуратура Перемышля планирует предъявить водителю украинского автобуса, который в ночь на 22 марта попал в аварию, обвинения в неумышленном доведении до ДТП. Мужчине грозит до 5 лет заключения.
Источник:Укринформ
Об этом в комментарии изданию сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
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Что грозит водителю украинского автобуса
Прокуратура планирует предъявить водителю обвинение по статье 173, параграф 2 – непреднамеренное причинение катастрофы на суше, которая угрожает жизни и здоровью людей,
– отметил Павлюк.
По его словам, такое преступление карается заключением до 5 лет.
Генконсул добавил, что 22-летний водитель автобуса, совершившего ДТП, сейчас находится в больнице в Перемышле. Как выяснилось, второй водитель автобуса, который погиб, является его отчимом.
В каком состоянии пострадавшие
- Павлюк рассказал, что одну из пострадавших, которая после аварии была в больнице города Пшеворск, 23 марта уже выписывают.
- Другую украинку, которая находится в больнице Любачува, тоже на днях планируют выписать.
- Состояние 55-летней женщины, которая находится в больнице Перемышля, улучшается. Однако пока она еще будет оставаться в клинике.
- В то же время 74-летней женщине, которая больше всего пострадала в аварии, сделали операцию, но запланированы еще несколько вмешательств. Ее в ближайшее время должны перевезти из Перемышля в Жешув.
ДТП с украинцами в Польше: основное
- В Польше 22 марта 2021 года автобус с украинцами попал в ДТП. В нем находились 10 человек – 8 пассажиров и 2 водителя.
- В результате аварии 1 человек погиб (водитель, который не был за рулем на момент ДТП), 5 оказались в больнице.
- Правоохранители сообщили, что водитель транспорта был трезвым.
- Инцидент произошел вблизи места, где 6 марта разбился украинский автобус Познань – Херсон.
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