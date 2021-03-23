Окружная прокуратура Перемышля планирует предъявить водителю украинского автобуса, который в ночь на 22 марта попал в аварию, обвинения в неумышленном доведении до ДТП. Мужчине грозит до 5 лет заключения.

Об этом в комментарии изданию сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Читайте также Часть украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, вернулись домой, – генконсул

Что грозит водителю украинского автобуса

Прокуратура планирует предъявить водителю обвинение по статье 173, параграф 2 – непреднамеренное причинение катастрофы на суше, которая угрожает жизни и здоровью людей,

– отметил Павлюк.

По его словам, такое преступление карается заключением до 5 лет.

Генконсул добавил, что 22-летний водитель автобуса, совершившего ДТП, сейчас находится в больнице в Перемышле. Как выяснилось, второй водитель автобуса, который погиб, является его отчимом.

В каком состоянии пострадавшие

Павлюк рассказал, что одну из пострадавших , которая после аварии была в больнице города Пшеворск, 23 марта уже выписывают.

, которая после аварии была в больнице города Пшеворск, 23 Другую украинку , которая находится в больнице Любачува, тоже на днях планируют выписать.

, которая находится в больнице Любачува, Состояние 55-летней женщины , которая находится в больнице Перемышля, улучшается . Однако пока она еще будет оставаться в клинике.

, которая находится в больнице Перемышля, . Однако пока она еще будет оставаться в клинике. В то же время 74-летней женщине, которая больше всего пострадала в аварии, сделали операцию, но запланированы еще несколько вмешательств. Ее в ближайшее время должны перевезти из Перемышля в Жешув.

ДТП с украинцами в Польше: основное

В Польше 22 марта 2021 года автобус с украинцами попал в ДТП. В нем находились 10 человек – 8 пассажиров и 2 водителя.

В результате аварии 1 человек погиб (водитель, который не был за рулем на момент ДТП), 5 оказались в больнице.

(водитель, который не был за рулем на момент ДТП), Правоохранители сообщили, что водитель транспорта был трезвым.

Инцидент произошел вблизи места, где 6 марта разбился украинский автобус Познань – Херсон.

Украинский автобус попал в ДТП в Польше: смотрите видео