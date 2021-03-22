Фирма-перевозчик прокомментировала ДТП с украинцами в Польше
Компания "МодульТранс", автобус которой попал в аварию в Польше в ночь на 22 марта, прокомментировала трагический инцидент. Сейчас руководители фирмы находятся на месте ДТП.
Источник:"Суспільне"
Как отмечают в компании, все пассажиры автобуса находятся в удовлетворительном состоянии и их доставят домой.
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Что говорит о ДТП в Польше перевозчик
Главное нам сейчас перевезти людей, попавших в аварию. Руководители вернутся в Украину только после того, как всех пассажиров доставят домой,
– говорят в "МодульТранс".
Напомним, ранее Укринформ со ссылкой на слова генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка сообщил, что среди пассажиров рейсового автобуса маршрута Вроцлав – Черновцы были 2 прикарпатцев и 2 буковинцев. Они получили ушибы и незначительные царапины.
ДТП с украинцами в Польше: основное
- В Польше 22 марта 2021 года автобус с украинскими пассажирами попал в ДТП. В нем находились 10 человек – 8 пассажиров и 2 водителя.
- В результате аварии 1 человек погиб (водитель, который не был за рулем на момент ДТП), 5 – в больнице. Одна из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии.
- Правоохранители сообщили, что водитель транспорта был трезвым.
- Впоследствии стало известно, что водители автобуса оказались отцом и сыном.
- Инцидент произошел недалеко от места, где 6 марта разбился украинский автобус Познань – Херсон.
Украинский автобус попал в ДТП в Польше: смотрите видео
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