Компания "МодульТранс", автобус которой попал в аварию в Польше в ночь на 22 марта, прокомментировала трагический инцидент. Сейчас руководители фирмы находятся на месте ДТП.

Как отмечают в компании, все пассажиры автобуса находятся в удовлетворительном состоянии и их доставят домой.

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Что говорит о ДТП в Польше перевозчик

Главное нам сейчас перевезти людей, попавших в аварию. Руководители вернутся в Украину только после того, как всех пассажиров доставят домой,

– говорят в "МодульТранс".

Напомним, ранее Укринформ со ссылкой на слова генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка сообщил, что среди пассажиров рейсового автобуса маршрута Вроцлав – Черновцы были 2 прикарпатцев и 2 буковинцев. Они получили ушибы и незначительные царапины.

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