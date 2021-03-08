Автокатастрофа в Польше: женщина, которую считали мертвой, выжила, но в тяжелом состоянии
После ужасного смертельного ДТП в Польше в больницах Подкарпатского воеводства остаются 25 пострадавших. Среди них двое в тяжелом состоянии.
Источник:Укринформ
В частности в тяжелом состоянии остается женщина, которую ошибочно сразу после ДТП считали погибшей. Об этом рассказал представитель воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук.
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Пострадавшие в аварии автобуса "Познань – Херсон"
- По состоянию на понедельник, 8 марта, в больницах остаются 25 человек. У них травмы различной степени.
- Два человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Одна из них – женщина, которую ошибочно считали умершей.
- Вечером 6 марта первая группа из 24 человек отправилась в Украину. Еще двое вернулись в Польшу.
В наших больницах находятся 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое,
– заявил Мельничук.
ДТП в Польше: главное
- Около полуночи 6 марта рейсовый автобус "Познань – Херсон" попал в ДТП возле города Кашице.
- В салоне находились 57 человек: 55 пассажиров и два водителя. Все они – украинцы.
- В аварии погибли 5 человек. После удара – 2 человека, еще 3 – во время спасательной операции.
- Чтобы освободить пострадавших, пришлось разрезать автобус.
- Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением на несоответствующей скорости.
- Автобус наехал на барьер и вылетел в кювет.
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