После ужасного смертельного ДТП в Польше в больницах Подкарпатского воеводства остаются 25 пострадавших. Среди них двое в тяжелом состоянии.

В частности в тяжелом состоянии остается женщина, которую ошибочно сразу после ДТП считали погибшей. Об этом рассказал представитель воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук.

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По состоянию на понедельник, 8 марта, в больницах остаются 25 человек. У них травмы различной степени.

Два человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Одна из них – женщина, которую ошибочно считали умершей.

Вечером 6 марта первая группа из 24 человек отправилась в Украину. Еще двое вернулись в Польшу.

В наших больницах находятся 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое,

– заявил Мельничук.

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