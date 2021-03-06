ДТП возле Кащице в Польше: когда тела погибших отправят в Украину
Возле города Кащице в Польше перевернулся рейсовый автобус Познань – Херсон. К сожалению, 2 женщины и 3 мужчин погибли на месте. Их тела пока пытаются идентифицировать.
Источник:"Радио Свобода"
Как только консулы получат предварительные данные, свяжутся с родственниками погибших и пострадавших. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.
Детали Автобус Познань – Херсон попал в ДТП в Польше: 6 украинцев погибли – фото
По его словам, 16 пассажиров, которые получили незначительные травмы, находятся в школьном общежитии в Ярославе. 2 водителя дают показания польским правоохранителям.
По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением. Автобус на скорости неожиданно влетел в барьер, после чего упал с виадука в ров и перевернулся.
На трагедию уже отреагировали Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Украинский и польский президенты выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Много пострадавших: что известно об их состоянии
- В результате ДТП возле польского Кашице пострадали по меньшей мере 35 украинцев. Они – в больнице.
- Известно, что 5 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, врачи пока не дают никаких прогнозов.
- Еще 16 украинцев, которым не понадобилась госпитализация, находятся в школьном общежитии в Ярославе.
"Врачи говорят, что есть люди в очень тяжелом состоянии. Мы из-за пандемии не можем зайти к потерпевшим. Если люди будут транспортабельны, то мы их отправим в Украину", – сообщил Павлюк.
По его словам, перевозчик уже предоставил автобусы, которыми пассажиры без серьезных травм могут вернуться в Украину. Один из них вскоре заберет 18 человек с Ярослава.
Другой автобус привезет на родину украинцев, которые получил легкие травмы. Они уже не нуждаются в помощи врачей, поэтому в ближайшее время смогут вернуться домой.
Кроме этого, добавил генеральный консул Украины в Люблине водитель автобуса не превышал скорость. Это – предварительная информация, которую предоставили правоохранители.
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