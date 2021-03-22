Вблизи польского Кошице 6 марта перевернулся рейсовый автобус Херсон – Познань. У одного из 5 погибших – 28-летнего Виктора Шпака после смерти украли все деньги.

Семья вынуждена была за собственные средства доставлять тело покойного в Украину. Об этом в комментарии "Новой Тернопольской газете" заявила сестра погибшего Мария Корбецкая.

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Украли все заработанные деньги

Женщина рассказала, что после ДТП у Виктора украли все заработанные деньги.

Виновные должны быть наказаны. Ездить на суды. Выхода нет. Что говорить, если у погибшего брата даже украли все до копейки, что он заработал. У кого поднялась рука? Такое в голове не укладывается. Не думаю, что деньги кто-то бы брал из пассажиров, потому что все были шокированы в то время. Кто тогда: спасатели, полиция, прокуратура? Это надругательство над погибшим. Ничего святого,

– сказала Мария.

Она также сообщила, что мужчина работал в Польше более двух месяцев и после этого решил вернуться домой. Ведь у него подрастает 3-летний сын Богданчик.

Все расходы легли на плечи родных

Сестра добавила, что семья долго не хотела верить в то, что он стал жертвой этого ДТП. Однако, когда стало известно, что Виктор погиб, то встал вопрос возвращения тела.

Никто не беспокоился о расходах, все легло на наши плечи. Везли пять гробов в бусе, каждая семья погибшего заплатила расходы,

– подытожила Мария.

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