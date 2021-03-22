ДТП в Польше с украинцами: одного из погибших ограбили после смерти
Вблизи польского Кошице 6 марта перевернулся рейсовый автобус Херсон – Познань. У одного из 5 погибших – 28-летнего Виктора Шпака после смерти украли все деньги.
Источник:"Новая Тернопольская газета"
Семья вынуждена была за собственные средства доставлять тело покойного в Украину. Об этом в комментарии "Новой Тернопольской газете" заявила сестра погибшего Мария Корбецкая.
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Украли все заработанные деньги
Женщина рассказала, что после ДТП у Виктора украли все заработанные деньги.
Виновные должны быть наказаны. Ездить на суды. Выхода нет. Что говорить, если у погибшего брата даже украли все до копейки, что он заработал. У кого поднялась рука? Такое в голове не укладывается. Не думаю, что деньги кто-то бы брал из пассажиров, потому что все были шокированы в то время. Кто тогда: спасатели, полиция, прокуратура? Это надругательство над погибшим. Ничего святого,
– сказала Мария.
Она также сообщила, что мужчина работал в Польше более двух месяцев и после этого решил вернуться домой. Ведь у него подрастает 3-летний сын Богданчик.
Все расходы легли на плечи родных
Сестра добавила, что семья долго не хотела верить в то, что он стал жертвой этого ДТП. Однако, когда стало известно, что Виктор погиб, то встал вопрос возвращения тела.
Никто не беспокоился о расходах, все легло на наши плечи. Везли пять гробов в бусе, каждая семья погибшего заплатила расходы,
– подытожила Мария.
ДТП в Польше с украинцами: что известно
- В ночь на 6 марта вблизи польского города Кошице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. В салоне находились 57 украинцев: 55 пассажиров и 2 водителя.
- В результате аварии погибли 5 человек. Сначала СМИ сообщили о 6 погибших в ДТП. Однако впоследствии стало известно, что одна девушка осталась живой. Сейчас она находится в коме.
- Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением на неподходящей скорости. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
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