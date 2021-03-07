В ужасной аварии, что произошла 6 марта в Польше, виновен якобы сам перевозчик. Такое мнение разделяют пользователи сети, которые обратили внимание, что некачественные и опасные поездки с этим перевозчиком случаются давно.

Люди возмущаются, что компетентность водителя и целостность автобусов и раньше вызывали вопросы у пассажиров. Особой проблемой была организация слишком длинных переездов с "сюрпризами".

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Люди обвиняют перевозчика в ДТП

Перевозчик "обманывает своих клиентов".

Недовольные пассажиры пожаловались, что операторы якобы идут на ложь, чтобы не потерять клиента.

Такой поездки никому не пожелаю. За день до отправки перезвонил диспетчер и сказал, что в Луцк автобус не приедет, берите билет и езжайте в Дубно и там уже вас заберут, а стоимость дороги вам перевозчик вернет. Хорошо, так и сделал. Но никто мне не вернул деньги за поездку в Дубно,

– пожаловался Валентин.

Время поездки увеличили вдвое.

Другой пассажир заявил, что перевозчик может увеличить продолжительность поездки в 2 раза. К примеру, Владимир рассказал, что доехал до Праги с 12-часовым опозданием.

Половину этого времени автобус простоял на границе, поэтому, претензий к этому времени у Владимира нет. Зато еще 6 часов, по словам пассажира, водитель потратил на "30-минутные перекуры, ожидания других автобусов, чтобы забрать пассажиров и непонятный маршрут".

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Хамское отношение к пассажирам.

Еще одни клиенты перевозчика заявили, что в огромном автобусе пассажиры не придерживались социальной дистанции и были без масок.

Водитель был в нетрезвом состоянии.

Также в сети рассказали о случае, когда водитель автобуса управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Поездка была самой ужасной из всех возможных. Перевозчик возит людей в состоянии алкогольного опьянения. Было 4 пересадки. Мы ждали такие автобусы с людьми по 3 часа,

– отметила Людмила.

Напомним, что ранее в Польше допросили второго водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП.

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