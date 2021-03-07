Смертельное ДТП в Польше: люди в интернете жалуются на перевозчика
В ужасной аварии, что произошла 6 марта в Польше, виновен якобы сам перевозчик. Такое мнение разделяют пользователи сети, которые обратили внимание, что некачественные и опасные поездки с этим перевозчиком случаются давно.
Источник:Infobus
Люди возмущаются, что компетентность водителя и целостность автобусов и раньше вызывали вопросы у пассажиров. Особой проблемой была организация слишком длинных переездов с "сюрпризами".
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Люди обвиняют перевозчика в ДТП
- Перевозчик "обманывает своих клиентов".
Недовольные пассажиры пожаловались, что операторы якобы идут на ложь, чтобы не потерять клиента.
Такой поездки никому не пожелаю. За день до отправки перезвонил диспетчер и сказал, что в Луцк автобус не приедет, берите билет и езжайте в Дубно и там уже вас заберут, а стоимость дороги вам перевозчик вернет. Хорошо, так и сделал. Но никто мне не вернул деньги за поездку в Дубно,
– пожаловался Валентин.
- Время поездки увеличили вдвое.
Другой пассажир заявил, что перевозчик может увеличить продолжительность поездки в 2 раза. К примеру, Владимир рассказал, что доехал до Праги с 12-часовым опозданием.
Половину этого времени автобус простоял на границе, поэтому, претензий к этому времени у Владимира нет. Зато еще 6 часов, по словам пассажира, водитель потратил на "30-минутные перекуры, ожидания других автобусов, чтобы забрать пассажиров и непонятный маршрут".
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- Хамское отношение к пассажирам.
Еще одни клиенты перевозчика заявили, что в огромном автобусе пассажиры не придерживались социальной дистанции и были без масок.
- Водитель был в нетрезвом состоянии.
Также в сети рассказали о случае, когда водитель автобуса управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Поездка была самой ужасной из всех возможных. Перевозчик возит людей в состоянии алкогольного опьянения. Было 4 пересадки. Мы ждали такие автобусы с людьми по 3 часа,
– отметила Людмила.
Напомним, что ранее в Польше допросили второго водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП.
Смертельное ДТП в Польше
- Рейсовый автобус Познань – Херсон 6 марта попал в ДТП возле польского города Кашице. В транспорте были 57 человек, все – украинцы.
- Правоохранители предварительно выяснили, что водитель не справился с управлением, поэтому автобус врезался в барьер и вылетел в кювет. В то же время оба водителя были трезвыми и не принимали наркотиков.
- Сразу после идентификации погибших, тела обещают отправить в Украину. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. В твиттере он заверил, что Украина делает все возможное для помощи пострадавшим.
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