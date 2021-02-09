В селе Павловка на Прикарпатье вечером 8 февраля произошло ужасное ДТП – легковушка врезалась в микроавтобус. В результате 2 человека погибли, еще 13 – пострадали.

Информация об аварии поступила к правоохранителям 8 февраля, в 23:30. Произошло ДТП на автодороге государственного значения Н-10 сообщением Стрый – Черновцы – Мамалыга. Читайте также На Львовщине произошло крупное ДТП на заснеженной трассе: фото аварии Детали аварии на Прикарпатье Инцидент произошел в селе Павловка Ямницкой сельской объединенной территориальной общины.

Ямницкой сельской объединенной территориальной общины. Там 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego , выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную ситуацию. Мужчина не предоставил преимущество в движении.

выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную ситуацию. Мужчина не предоставил преимущество в движении. В результате столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter. За его рулем находился 46-летний житель Калуша. Есть жертвы и пострадавшие От полученных травм погибли 2 пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Калущини.

53-летняя и 54-летний жители Калущини. Кроме того, в больницу с травмами различной степени доставили еще 13 пассажиров автобуса. Что говорит полиция Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения, оба были трезвыми.

Водителя специализированного грузовика задержали на месте аварии. По данному факту начали уголовное производство.

По данному факту начали Вскоре следователи сообщат о подозрении жителю Павловки, а суд изберет меру пресечения. Обратите внимание На Ровненщине маршрутка столкнулась со снегоочистительной машиной: есть пострадавшие – фото

На Прикарпатье легковушка врезалась в микроавтобус / Фото "Фиртка"

В аварии погибли 2 человека, много пострадавших / Фото "Фиртка" ДТП произошло в селе Павловка: смотрите карту