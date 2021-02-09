На Прикарпатье легковушка врезалась в микроавтобус: 2 погибших и 13 пострадавших – фото
В селе Павловка на Прикарпатье вечером 8 февраля произошло ужасное ДТП – легковушка врезалась в микроавтобус. В результате 2 человека погибли, еще 13 – пострадали.
Источник:Нацполиция
Информация об аварии поступила к правоохранителям 8 февраля, в 23:30. Произошло ДТП на автодороге государственного значения Н-10 сообщением Стрый – Черновцы – Мамалыга.
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Детали аварии на Прикарпатье
- Инцидент произошел в селе Павловка Ямницкой сельской объединенной территориальной общины.
- Там 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную ситуацию. Мужчина не предоставил преимущество в движении.
- В результате столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter. За его рулем находился 46-летний житель Калуша.
Есть жертвы и пострадавшие
- От полученных травм погибли 2 пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Калущини.
- Кроме того, в больницу с травмами различной степени доставили еще 13 пассажиров автобуса.
Что говорит полиция
- Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения, оба были трезвыми.
- Водителя специализированного грузовика задержали на месте аварии. По данному факту начали уголовное производство.
- Вскоре следователи сообщат о подозрении жителю Павловки, а суд изберет меру пресечения.
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На Прикарпатье легковушка врезалась в микроавтобус / Фото "Фиртка"
В аварии погибли 2 человека, много пострадавших / Фото "Фиртка"
ДТП произошло в селе Павловка: смотрите карту
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