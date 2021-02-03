В Одессе в Малиновском районе 3 февраля произошло ДТП. Столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавший.

Источник: УНИАН

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управление патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около 09:00 на улице Дальницкое шоссе.

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По предварительным данным, сначала произошло столкновение между автомобилем Opel и Daewoo Matis, которые двигались в попутном направлении. После столкновения по инерции Opel выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen. Машины, которые двигались позади Volkswagen в попутном направлении, не выдержали безопасную дистанцию ​​– в результате столкнулись ВАЗ-2101, Nissan и Mercedes.



ДТП в Одессе / Фото патрульной полиции

В больницу доставлен водитель Volkswagen. Подробности происшествия выясняет следствие

В районе аварии было сильно затруднено движение транспорта, потому что поврежденные машины перекрыли полосы движения в обоих направлениях.



Движение из-за ДТП осложнений / Фото патрульной полиции