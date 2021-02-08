В Одессе взяли под стражу 20-летнего водителя, сбившего на переходе двух детей. Как выяснилось, это была не его машина, а еще у парня нет прав на управление.

Пострадавшие дети находятся в больнице, девочка в тяжелом состоянии в реанимации, а ее брат в травматологии с сотрясением мозга.

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Трагедия произошла 5 февраля на пересечении улиц Разумовской и Мясоедовской. Пьяный водитель Toyota врезался в Ford Transit – первую машину отбросило на 2 детей. Пострадавшим всего 11 и 12 лет.

Как пишет волонтер Ольга Гуз, девочка уже пришла в себя, информирует ТСН.

Дают медикаментозный сон. ЧМТ, есть подозрение на травму глаз. Сын лучше. Мама держится. Уже немного отошла от шока,

– написала она.

Как выяснилось, водитель взял машину покататься, хотя у него вообще нет прав на вождение.

Обратите внимание! Сейчас виновника жуткого ДТП отправили в СИЗО на 2 месяца с правом внесения залога в размере 182 тысячи гривен. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.