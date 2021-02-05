В Одессе 5 февраля на пересечении улиц Разумовской и Мясоедовской произошло ДТП. Пьяный водитель Toyota врезался в Ford Transit – первую машину отбросило на детей, они в больнице.

Источник: патрульная полиция Одессы

Пострадавшим всего 11 и 12 лет. Они как раз шли на пешеходном переходе и не думали, что такое может случиться.

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20-летний водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила экспертиза.

4 февраля аналогичное ДТП произошло в Харькове. Пьяный водитель протаранил припаркованные авто – есть пострадавшие.

В Украине так и не ввели уголовную ответственность за пьяное вождение. Депутаты решили отменить эту норму и ввести более жесткие штрафы.