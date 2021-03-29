В Одессе "Москвич" врезался в скорую помощь: фото
На Люстдорфской дороге Одессы вечером 28 марта автомобиль "Москвич" столкнулся с Ford Transit скорой помощи. Авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения.
Источник:"Думская"
В патрульной полиции сообщили, что ДТП произошло примерно в 23:00. Жертв и пострадавших нет.
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Водитель "Москвича" проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток. Там он врезался в автомобиль скорой с включенными спецсигналами.
Водителем оказался 37-летний мужчина. Проверка алкотестером Drager показала, что в его крови – 2,2 промилле алкоголя.
Место аварии "Москвича" и скорой / Фото "Думская"
Какое наказание ждет водителя
Правоохранители открыли производство по факту нарушения 2 статей:
- о нарушении правил дорожного движения, которое вызвало повреждение – наказывается штрафом от 340 гривен или лишением прав на срок от 6 до 12 месяцев;
- об управлении транспортным средством в состоянии опьянения предусматривает штраф от 17 000 гривен и лишение водительского удостоверения на год.
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