В Луцке 25 марта произошло ДТП с маршрутным такси. "Богдан" столкнулся с грузовиком с прицепом. ДТП не обошлось без пострадавших: 6 пассажиров и водитель маршрутки обратились за помощью к медикам.

Авария произошла в 12:30 на улице Киверцовской. И грузовик, и автобус сильно пострадали в столкновении.

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В ДТП пострадали 7 человек

На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.



​Авария произошла около обеда / Фото Нацполиции



В аварии пострадал водитель и пассажиры / Фото Нацполиции

В Луцке троллейбус въехал в трамвай

Отметим, что 25 марта это – не единственное ДТП с общественным транспортом в Луцке. Ранее троллейбус прямо во время движения возле торгового центра на улице Карбышева врезался в столб. В автомобиле разбилось лобовое стекло и пострадала передняя часть корпуса. Разбитый троллейбус отвезли в депо.