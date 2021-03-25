В Луцке маршрутка не разминулась с ЗИЛом: есть пострадавшие – фото
В Луцке 25 марта произошло ДТП с маршрутным такси. "Богдан" столкнулся с грузовиком с прицепом. ДТП не обошлось без пострадавших: 6 пассажиров и водитель маршрутки обратились за помощью к медикам.
Источник:Полиция Волынской области
Авария произошла в 12:30 на улице Киверцовской. И грузовик, и автобус сильно пострадали в столкновении.
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В ДТП пострадали 7 человек
На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Авария произошла около обеда / Фото Нацполиции
В аварии пострадал водитель и пассажиры / Фото Нацполиции
В Луцке троллейбус въехал в трамвай
Отметим, что 25 марта это – не единственное ДТП с общественным транспортом в Луцке. Ранее троллейбус прямо во время движения возле торгового центра на улице Карбышева врезался в столб. В автомобиле разбилось лобовое стекло и пострадала передняя часть корпуса. Разбитый троллейбус отвезли в депо.
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