В Яремче байкер врезался в другой мотоцикл и сбил лошадь: видео
Источник:Gutsul Extreme
На Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием двух мотоциклов и лошади. Один из водителей получил травмы.
Авария произошла на Ивано-Франковщине в Яремче. Момент попал на камеру одного из мотоциклистов в колонне, которые вместе двигались.
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ДТП с мотоциклами и лошадью
По дороге H-09 в Яремче двигалась колонна мотоциклистов. Вдруг водитель одного из мотоциклов решил опередить своих товарищей.
Впрочем, маневр ему не удался: он врезался в другой мотоцикл и упал. Транспорт, который на скорости продолжал лететь по тротуару, сбил лошадь. Животное от удара упало.
ДТП с мотоциклистами и лошадью в Яремче: смотрите видео
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В результате аварии мотоциклист сломал ногу. Лошадь отделалась испугом, поднялась и пошла дальше.
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