Авария произошла на Ивано-Франковщине в Яремче. Момент попал на камеру одного из мотоциклистов в колонне, которые вместе двигались.

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ДТП с мотоциклами и лошадью

По дороге H-09 в Яремче двигалась колонна мотоциклистов. Вдруг водитель одного из мотоциклов решил опередить своих товарищей.

Впрочем, маневр ему не удался: он врезался в другой мотоцикл и упал. Транспорт, который на скорости продолжал лететь по тротуару, сбил лошадь. Животное от удара упало.

ДТП с мотоциклистами и лошадью в Яремче: смотрите видео

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В результате аварии мотоциклист сломал ногу. Лошадь отделалась испугом, поднялась и пошла дальше.

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