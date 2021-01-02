В Ивано-Франковской области 2 января столкнулись два легковых автомобиля. Жуткая автокатастрофа унесла жизни несовершеннолетней девушки, еще четверо людей получили травмы.

Не разминулись два легковых автомобиля

Ужасная авария произошла в селе Новоселица Долинского района утром 2 января. Об этом информирует пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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Не разминулись две легковушки "ВАЗ" и Renault. Травмы оказались смертельными для 13-летней девочки. Еще четверо людей, которые были в машинах, получили травмы. Пострадавших направили в медицинские учреждения.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагической аварии. Правоохранители начали уголовное производство. На месте работают следователи.



Трех человек госпитализировали / Фото пресс-службы Нацполиции

На Житомирщине в ДТП погибли 3 человека

Отметим, что трагедией завершилось путешествие 1 января для 3 человек на Житомирщине. Их машина столкнулась с деревом, поскольку водитель не справился с управлением. Трое молодых мужчин погибли. Еще один из пассажиров оказался в больнице.