В Хмельницкой области произошло ДТП со смертельным исходом. В Волочисском районе 18 марта не разминулись КаМАЗ и Audi 100. После столкновения вспыхнул пожар. Автокатастрофа унесла 2 жизни.

Авария произошла на автодороге Стрый – Знаменка. Столкнулись машины возле села Поляны Волочисского района.

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Жертвами аварии стали пассажир и водитель легковушки

После столкновения машины вспыхнули. На место ДТП прибыло отделение пожарно-спасательной части. Спасатели сразу бросились тушить пламя.

Когда пожар ликвидировали, тела погибших из легковушки пришлось доставать с помощью спецсредств. Жертвами автокатастрофы стали двое мужчин – водитель и пассажир 39 и 40 лет.

Люди, которые находились в грузовике, не пострадали

Далее сотрудники ГСЧС расчищали автодорогу от обломков автомобилей и остатков горючего. Водитель и пассажир КаМАЗа не пострадали. Полиция по факту аварии начала уголовное производство. Сейчас причины и обстоятельства смертельного столкновения выясняют специалисты.



После ДТП спасатели расчищали дорогу / Фото ГСЧС