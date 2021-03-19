В Хмельницкой области в результате ДТП загорелся военный КамАЗ и легковушка: есть погибшие
Между селами Поляны и Копачовка, что на Хмельнитчине, вечером 18 марта произошло ДТП. В результате столкновения военный КамАЗ и легковой автомобиль загорелись. В результате аварии погибли 2 человека.
Источник:фейсбук полиции Хмельнитчины
ДТП произошло 18 марта, примерно в 17:00 на автодороге Стрый – Кировоград – Знаменка.
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Что известно о столкновении автомобилей
Между селами Поляны и Копачовка Волочисского района столкнулись военный КамАЗ под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль Audi.
В результате ДТП автомобили загорелись.
В аварии погибли люди
По предварительной информации, водитель и пассажир грузовика травм не получили, поэтому в больницу их не доставляли.
К сожалению, 2 человека, находившиеся в Audi, погибли.
В результате столкновения авто загорелись: смотрите видео
ДТП произошло на трассе между селами Поляны и Копачовка: карта
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