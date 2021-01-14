В поселке Старый Мерчик Валковского района Харьковской области произошла масштабная авария, в которой погибли две женщины. Легковушка Daewoo Lanos на полном ходу влетела в грузовик DAF.

Следователи утверждают, что Lanos влетел в фуру из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге. Поэтому Daewoo вылетел на встречную полосу, сообщили в полиции Харьковской области.

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Вполне вероятно, что видео столкновения записал регистратор, установленный на одной из машин. Гаджет изъяли полицейские.

Раздавил другой грузовик

Как выяснили правоохранители, после удара Lanos о DAF, 61-летняя пассажирка легковушки вылетела из салона. Женщина погибла после того, как ее переехала фура, которая двигалась позади.

34-летнюю водительницу легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой. Впрочем, в больнице спасти ее не смогли.

Травмировалась также беременная 37-летняя гражданка России. Ее с ушибами и переломом также отвезли в медицинское учреждение.



Пассажирка Lanos погибла под колесами фуры / Фото пресс-службы полиции Харьковской области

Все обстоятельства аварии выясняют следователи.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.



Водительница Lanos умерла в больнице / Фото пресс-службы полиции Харьковской области