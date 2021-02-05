В Харькове вечером 4 февраля произошло ДТП. Пьяный водитель Audi вылетел на обочину и протаранил две припаркованные машины. Это произошло на перекрестке улицы Клочковской и улицы 23 апреля.

Источник: сайт 24 канала

Очевидцы пишут, что пьяный водитель не справился с управлением и влетел в машиныSkoda и Volkswagen, которые стояли возле кафе "Ника". Все автомобили сильно повреждены.

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Горожане сообщают, что на момент ДТП в Skoda были люди. 23-летний водитель получил травмы, его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Виновник аварии заявил, что он за рулем не был, а настоящий водитель уже скрылся. Впрочем, очевидцы произошедшего подтверждают обратное. В деталях будет разбираться полиция.

ДТП в Харькове: смотрите видео