Фото и видео с места аварии распространяют пользователи в соцсетях. Очевидцы отмечают: виновник аварии вел себя неадекватно и имел признаки опьянения.

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Водитель въехал в припаркованные авто

Около 11:30 4 июля на проспекте Александровском Hyundai Sonata врезался в припаркованные Volkswagen Crafter и "Жигули". В дальнейшем он вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода.

Пострадавшую с места аварии забрала скорая. В соцсетях пишут, что она получила перелом ребер и травму ноги.

На месте работала полиция, обстоятельства ДТП уточняли.

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