Фото и видео с места аварии распространяют пользователи в соцсетях. Очевидцы отмечают: виновник аварии вел себя неадекватно и имел признаки опьянения.
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Водитель въехал в припаркованные авто
Около 11:30 4 июля на проспекте Александровском Hyundai Sonata врезался в припаркованные Volkswagen Crafter и "Жигули". В дальнейшем он вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода.
Пострадавшую с места аварии забрала скорая. В соцсетях пишут, что она получила перелом ребер и травму ноги.
На месте работала полиция, обстоятельства ДТП уточняли.
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Самые громкие ДТП за последнюю неделю
- 1 июля в Киеве на проспекте Победы авто влетело в грузовик. Затем последний врезался в Берейстейский мост и практически полностью развалился. В результате пострадали 2 человека.
- В тот же день в Харькове на проспекте Науки произошла авария, участником которой стал младший сын нардепа от ОПЗЖ Александра Фельдмана. В результате пострадали его дети и няня.
- В ночь на 1 июля недалеко от Львова произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. Ребенок находился за рулем, а его пассажирами были двое пьяных взрослых.
- 30 июня на Воскресенке в Киеве водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП большинство из них получили немалые ушибы и повреждения.