На автодороге M-03 Киев – Харьков перевернулся грузовик. Из-за аварии на 55 километре дороги движение временно заблокировано.

Объезд осуществляют по встречной полосе

Правоохранители просят водителей воздержаться от поездок по этому маршруту в направлении Харькова. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Почему произошла авария – пока неизвестно. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Правоохранители пропускают машины в объезд по встречной полосе.



Дорогу заблокировал грузовик / Фото Нацполиции



Водителей просят избегать этого участка дороги / Фото Нацполиции

Из-за непогоды в Украине возросло количество ДТП

Отметим, что из-за гололеда и плохих погодных условий в Украине значительно возросло количество ДТП. Так за сутки 23 декабря в Украине произошли более тысячи ДТП. Из них большинство – именно из-за непогоды.

В Киеве в этот день полицейские зафиксировали 342 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Причины почти всех аварий те же – ухудшение погодных условий и несоблюдение водителями безопасного расстояния и скорости.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала