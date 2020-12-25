Грузовик заблокировал движение на автодороге Киев – Харьков: фото с места ДТП
На автодороге M-03 Киев – Харьков перевернулся грузовик. Из-за аварии на 55 километре дороги движение временно заблокировано.
Объезд осуществляют по встречной полосе
Правоохранители просят водителей воздержаться от поездок по этому маршруту в направлении Харькова. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
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Почему произошла авария – пока неизвестно. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Правоохранители пропускают машины в объезд по встречной полосе.
Дорогу заблокировал грузовик / Фото Нацполиции
Водителей просят избегать этого участка дороги / Фото Нацполиции
Из-за непогоды в Украине возросло количество ДТП
Отметим, что из-за гололеда и плохих погодных условий в Украине значительно возросло количество ДТП. Так за сутки 23 декабря в Украине произошли более тысячи ДТП. Из них большинство – именно из-за непогоды.
В Киеве в этот день полицейские зафиксировали 342 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Причины почти всех аварий те же – ухудшение погодных условий и несоблюдение водителями безопасного расстояния и скорости.
Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
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