На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП. Вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района столкнулись 2 грузовика. Есть погибший и пострадавшие.

Сообщение об аварии поступило к спасателям в 5:52 в субботу, 6 марта. ДТП произошло на трассе "Харьков – Симферополь".

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Подробности о смертельном ДТП

Столкнулись грузовики Volvo FL7 и "ГАЗель".

Из-за аварии 3 человека зажало в салоне "ГАЗели".

Пострадали 2 мужчин – 1998 и 1999 года рождения.

65-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

На месте аварии работали 6 спасателей 2 единицы спецтехники. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства ДТП.



ДТП на трассе Харьков – Симферополь 6 марта / Фото ГСЧС

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