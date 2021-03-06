На трассе Харьков – Симферополь столкнулись грузовики: есть погибший – фото
На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП. Вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района столкнулись 2 грузовика. Есть погибший и пострадавшие.
Источник:ГСЧС
Сообщение об аварии поступило к спасателям в 5:52 в субботу, 6 марта. ДТП произошло на трассе "Харьков – Симферополь".
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Подробности о смертельном ДТП
- Столкнулись грузовики Volvo FL7 и "ГАЗель".
- Из-за аварии 3 человека зажало в салоне "ГАЗели".
- Пострадали 2 мужчин – 1998 и 1999 года рождения.
- 65-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.
На месте аварии работали 6 спасателей 2 единицы спецтехники. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства ДТП.
ДТП на трассе Харьков – Симферополь 6 марта / Фото ГСЧС
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