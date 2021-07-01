В Харькове произошло ДТП с участием сына нардепа ОПЗЖ Фельдмана: пострадали дети
Источник:24 канал
Александр Фельдман младший – сын нардепа от фракции ОПЗЖ, попал в аварию в Харькове. В результате столкновения его внедорожника пострадали дети и их няня.
Фото и видео с места аварии обнародовали очевидцы в соцсетях. Сам Александр Фельдман младший уже прокомментировал аварию в своих соцсетях.
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ДТП с участием сына нардепа от ОПЗЖ Фельдмана
Авария произошла вечером 1 июля на проспекте Науки. Столкнулись два внедорожника: BMW и Range Rover. Оба получили значительные повреждения.
Последствия ДТП с Фельдманом в Харькове / Фото из телеграма "Харьков.live"
В соцсетях начали писать, что якобы у Фельдмана были признаки опьянения.
В аварии, как рассказал сын нардепа, пострадали двое его детей. Одного ребенка вместе с няней направили в больницу скорой помощи.
В ДТП пострадали дети Фельдмана / Фото из телеграма "Харьков.live"
У самого Александра Фельдмана, по его словам, синяк и поврежденное плечо.Обратите внимание! Отец Александра Фельдмана – Александр Борисович Фельдман – 5 раз избирался народным депутатом. В 2019 году был избран по мажоритарному округу в Харьковской области от партии "Наш край". Сейчас он входит во фракцию "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Фельдман говорит, что ехал аккуратно
В своем инстаграме Александр Фельдман младший записал обращение из-за аварии. Он рассказал о пострадавших и том, что поехал на освидетельствование. Как отметил, он делает это, чтобы опровергнуть слухи, которые поползли в соцсетях.
Фельдман утверждает: был трезвым и не виноват в аварии.
Александр Фельдман о ДТП, в которое попал: смотрите видео
В конце обращения Фельдман попросил водителей быть внимательными и ездить аккуратно. Подчеркнул: так, как это делал он.24 канал пока не смог узнать подробности и причины ДТП у полиции Харькова.
Смертельное ДТП с авто Фельдмана
- В 2011 году авто с Александром Фельдманом младшим попадало в смертельное ДТП, в котором погибли 5 человек. Авария произошла возле города Изюм.
- Правда, как сообщали в СМИ, за рулем авто, в котором ехал сын нардепа, был помощник. Он погиб на месте.
- Водитель автомобиля Porsche Cayenne – помощник семьи Фельдманов – не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с Renault.
- Источники утверждали, что во время столкновения на спидометре Porsche была зафиксирована скорость свыше 200 километров.
- В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров автомобиля Renault погибли на месте.