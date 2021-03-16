Днем 16 марта на автодороге Одесса – Мелитополь произошло столкновение 2 легковушек и 1 автобуса. В результате ДТП пострадали 3 человека.

Авария произошла на 44-м километре автодороги Одесса – Мелитополь днем 16 марта.

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Детали ДТП

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выполнял обгон. Однако не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом и автомобилем Toyota.

В аварии пострадали люди

К счастью, жертв в результате ДТП удалось избежать. Однако за медицинской помощью обратились водитель и 2 пассажира автобуса.

На месте происшествия работал следователь.

Обратите внимание! Утром 16 марта в Балте Одесской области местный житель на своем BMW врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF. От удара пассажирки легковушки погибли на месте.