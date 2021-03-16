На дороге Одесса-Мелитополь столкнулись 2 легковушки и автобус: есть пострадавшие
Днем 16 марта на автодороге Одесса – Мелитополь произошло столкновение 2 легковушек и 1 автобуса. В результате ДТП пострадали 3 человека.
Источник:телеграм Патрульной полиции
Авария произошла на 44-м километре автодороги Одесса – Мелитополь днем 16 марта.
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Детали ДТП
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выполнял обгон. Однако не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом и автомобилем Toyota.
В аварии пострадали люди
К счастью, жертв в результате ДТП удалось избежать. Однако за медицинской помощью обратились водитель и 2 пассажира автобуса.
На месте происшествия работал следователь.
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