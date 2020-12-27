В Днепре 27 декабря произошла смертельная авария. На Донецком шоссе ВАЗ сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший скончался.

ВАЗ не успел затормозить

ДТП произошло до обеда в районе улицы Передовой. Об этом пишет "Информатор".

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Мужчина, который котил возле себя велосипед, по словам очевидцев, резко выбежал на "зебру". Грузовик и легковушка, которые двигались по правой и Центральной полосам дороги, успели затормозить. А вот ВАЗ, ехавший в левом ряду, этого сделать не смог.

У погибшего не было при себе документов и телефона

Травмы, которые получил пострадавший, были несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте аварии. Правоохранители еще не установили личность жертвы аварии, ведь у погибшего не было при себе ни документов, ни мобильного телефона.

Из-за ДТП незначительно осложнилось движение по Донецкому шоссе в направлении Кайдакского моста. На месте трагедии работают следователи, они устанавливают все обстоятельства смертельного столкновения.

Смотрите фото с места аварии / Фото "Информатор":