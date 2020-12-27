В Харьковской области 26 декабря произошла смертельная авария. На трассе Харьков – Днепр легковой автомобиль протаранил заднюю частичку грузовика. Пассажирка легковушки погибла.

В ДТП погибла 20-летняя девушка

ДТП с участием Mercedes-Benz и Renault Logan произошло в 12:35 в субботу, 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Жертвой ужасного ДТП стала девушка, ехавшая на пассажирском сиденье в Renault. Погибшей было всего 20 лет.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Полицейские выясняют все обстоятельства трагического столкновения.

В Харькове автомобиль врезался в остановку

Отметим, что 26 декабря в Харькове произошло еще одно ДТП. Volkswagen Touareg врезался в остановку общественного транспорта, а перед этим он столкнулся с еще одним автомобилем. К счастью, жертв в аварии нет, водитель Touareg попал в больницу.