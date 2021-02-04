В ДТЭК назвали причину аварии на Запорожской электростанции
Запорожская ТЭС 3 февраля в 19:25 полностью отключилась от энергосистемы. Причиной стало замыкание на подстанции "Луч" ОАО "Запорожьеоблэнерго".
Источник: пресс-служба "ДТЭК Энерго"
Именно из-за этой аварии жители города Энергодар остались без доступа к электричеству на несколько часов.
Здесь подробнее Из-за серьезной аварии на ТЭС Энергодар оказался в темноте без воды и связи: видео
Что рассказали в ДТЭК об аварии на Запорожской электростанции
- В 19.25 3 февраля Запорожская ТЭС (тепловая электростанция) полностью отключилась от энергосистемы.
- Причиной инцидента стало замыкание на подстанции "Луч" ОАО "Запорожьеоблэнерго".
- Замыкания на подстанции включило механизм защиты на блоках Запорожской ТЭС.
- Соответственно, станция выключилась, что позволило избежать большей аварии.
- Следствием отключения электростанции было временное отсутствие доступа к электроэнергии жителей Энергодара.
- В ДТЭК заверили, что энергоснабжение города уже восстановили.
Заметим, что в Энергодаре исчезал также интернет и мобильная связь, люди жаловались на вонь от пара, который возник из-за выброса из блоков электростанции.
Однако власти уверяют, что эти явления – временные, ни о какой эвакуации города (о таком начали писать в соцсетях) даже речи нет.
Энергодар без энергии: смотрите видео
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter