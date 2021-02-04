Запорожская ТЭС 3 февраля в 19:25 полностью отключилась от энергосистемы. Причиной стало замыкание на подстанции "Луч" ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Источник: пресс-служба "ДТЭК Энерго"

Именно из-за этой аварии жители города Энергодар остались без доступа к электричеству на несколько часов.

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Что рассказали в ДТЭК об аварии на Запорожской электростанции

В 19.25 3 февраля Запорожская ТЭС (тепловая электростанция) полностью отключилась от энергосистемы.

Причиной инцидента стало замыкание на подстанции "Луч" ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Замыкания на подстанции включило механизм защиты на блоках Запорожской ТЭС.

Соответственно, станция выключилась, что позволило избежать большей аварии.

Следствием отключения электростанции было временное отсутствие доступа к электроэнергии жителей Энергодара.

В ДТЭК заверили, что энергоснабжение города уже восстановили.

Заметим, что в Энергодаре исчезал также интернет и мобильная связь, люди жаловались на вонь от пара, который возник из-за выброса из блоков электростанции.

Однако власти уверяют, что эти явления – временные, ни о какой эвакуации города (о таком начали писать в соцсетях) даже речи нет.