Работники ГСЧС начали внеплановые проверки пансионатов, интернатов и гостиниц для пожилых людей. Такую проверку осуществляют во всех регионах Украины.

Источник: ГСЧС

Обследование социальных учреждений спасатели проводят по поручению Кабинета Министров.

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Где уже провели проверку

Винницкая область

►В Областном пансионате для лиц с инвалидностью и пожилых людей.

►В отделении постоянного пребывания одиноких нетрудоспособных граждан территориального центра Липовецкого района. В заведении спасатели не обнаружили нарушений. Все потому, что отделение после капитального ремонта и соответствует нормам по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности.

Однако в ГСЧС отметили, что в 2018 году заведение не прошло плановую проверку.



Спасатели проверяли дома престарелых в Украине / Фото ГСЧС

► Областной гериатрический пансионат, что на Хмельницком шоссе проверяли 2 дня. Ситуация в заведении была плохой – эвакуационные пути захламлены, на одном из окон установлены решетки, пожарные щиты недоукомплектированы, пожарной сигнализации нет.

По результатам этой проверки, специалисты ГСЧС составили акт с имеющимися недостатками и установили срок для их полного устранения. Если ситуацию не исправят, придется составлять иск в суд с требованием о прекращении работы,

– заявили в ГСЧС.

Волынь

►В Волынском областном социальном общежитии для детей сирот и детей лишенных родительской опеки нарушений не обнаружили.



Работники ГСЧС выявили нарушения в учреждениях социальной защиты / Фото ГСЧС

Киев

►В столице проверили частный дом престарелых в Соломенском районе.

В ГСЧС отметили, что такие проверки будут продолжаться пока не проверят все социальные учреждения.



Спасатели проверили соблюдение правил пожарной безопасности в соцучреждениях / Фото ГСЧС