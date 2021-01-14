Спасатели призвали украинцев воздержаться от походов в горы. Ведь погода не способствует безопасному пребыванию там путешественников.

Чтобы проиллюстрировать уровень опасности, МЧС опубликовали видео, на котором видно, что творится 14 января на горе Поп Иван Черногорский.

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Сейчас там облачно, а видимость ограничена – до 30 метров. За ночь выпало примерно 15 сантиметров снега, а температура опустилась до -8 градусов.

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Заметим, что в течение первой половины января эксперты несколько раз сообщали об опасности схода лавин в горах, в частности на горе Поп Иван Черногорский.

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