В Карпатах свирепствует сильная непогода: красноречивое видео
Спасатели призвали украинцев воздержаться от походов в горы. Ведь погода не способствует безопасному пребыванию там путешественников.
Чтобы проиллюстрировать уровень опасности, МЧС опубликовали видео, на котором видно, что творится 14 января на горе Поп Иван Черногорский.
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Сейчас там облачно, а видимость ограничена – до 30 метров. За ночь выпало примерно 15 сантиметров снега, а температура опустилась до -8 градусов.
Непогода на горе Поп Иван Черногорский: смотрите видео ГСЧС
Заметим, что в течение первой половины января эксперты несколько раз сообщали об опасности схода лавин в горах, в частности на горе Поп Иван Черногорский.
Погода в Украине 15 января
- В Украину наконец пришла настоящая зима. В большинстве регионов 15 января ударят морозы, синоптики прогнозируют снегопады. На дорогах будет гололедица.
- Уже к концу недели похолодает еще больше. Днем столбики термометров будут показывать -10...-15 градусов, а ночью опустятся до -15...-23 градусов.
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