Ринат Ахметов является самым богатым человеком Украины. В то же время он вроде имеет хорошие отношения с политической элитой всех сортов.

Ахметов уже который год – первый в списке богачей украинского Forbes. Только в 2020 году его состояние выросло с 2,8 миллиарда долларов до 7,6.

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Сейчас олигарх занимает 330 место в рейтинге богачей мира. Крупнейшие активы – у компании "Метинвест" и ДТЭК. Структуры Ахметова фактически монополизировали коксохимическую отрасль и контролируют львиную долю металлургической промышленности и энергогенерации.

Привилегированный доступ к ресурсам

Олигарх не скупится на полезные инвестиции и благотворительные проекты, но финансируются они из состояния, заработанного на привилегированном доступе к ресурсам. Последний громкий пример злоупотребления – заниженные тарифы на перевозку железной руды вагонами государственной Укрзализныци.

О них публично заговорил член наблюдательного совета госпредприятия и журналист Сергей Лещенко – когда стало известно, что сын Ахметова приобрел роскошную виллу в Швейцарии.

У него (Ахметова – 24 канал) еще дворец во Франции, бывшего бельгийского короля и самая дорогая квартира в Лондоне за 220 миллионов долларов – все это за деньги, фактически, Украины,

– сказал Лещенко.

Укрзализныця собиралась повысить тарифы олигарху до рыночных, чтобы привлечь в бюджет дополнительные 4 миллиарда гривен во время коронакризиса. Однако в лояльном к олигарху Кабмине запретили это.

Лояльность в отношении Рината Ахметова: смотрите видео 24 канала

"Хотя эта руда идет на экспорт, на мировом рынке экспорта цены высокие. Условия – для всех, но ключевой – Ахметов, он контролирует почти 70% этого рынка, у других игроков нет таких лоббистских мощностей", – сказал народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко.

"Дружба" со властью

Действующее правительство с самого назначения называли "проахметовским", начиная с премьер-министра, который до этого работал на олигарха.

Особенно очевидной это связь стала, когда на фоне перепроизводства электроэнергии правительство приняло решение выключить 5 атомных электростанций – от этого выиграл как раз Ахметов с его работающими на дорогом "зеленом" тарифе солнечными станциями и ТЭЦ.



Ахметов контролирует почти 70% соответствующего рынка / Фото liga.net

Раздаются упреки и о завышении цен на электроэнергию монополистом ДТЭК, которое систематически поддерживает правительство.

Впрочем лояльность к олигарху демонстрирует не только Кабмин, но и парламент, где, по оценкам расследователей, Ахметов влияет на большую группу депутатов, в том числе и в монобольшинстве. На этом его влияние и богатство держалось всегда.

Как говорят в старом анекдоте, Ахметов дружит со всеми президентами. Не важна их фамилия, а важно, что он знает, что им предложить, как их использовать, и всегда находится в режиме политических инвестиций,

– политолог Николай Давидюк.

Связи олигарха с правительством

Когда-то и у Рината Ахметова был мандат Верховной Рады, но он отдал карточку в свободное пользование и почти всю каденцию в зале под куполом "носа не показывал".

"Это дает возможность посмотреть на период его пребывания у власти и экономической активности. Можно найти определенные элементы злоупотребления, за которые можно зацепиться", – считает политолог Олег Саакян.

Это может вынырнуть по-новому на фоне заявлений президента Зеленского после заседания СНБО, отметили эксперты, ведь тот де-юре голосовал и за одиозный языковой закон Кивалова-Колесниченко, и за Харьковские соглашения.

Ахметову могут только пригрозить

Еще одно громкое дело, связанное с Ахметовым – "Роттердам+". Этой формулой, по версии следствия, создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем вероятно нанесли государству ущерб на 39 миллиардов гривен.

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Выиграла на тарифах именно ахметовская ДТЭК, это дело НАБУ то открывало, то закрывало с подачи Офиса Генерального прокурора. Сейчас Высший антикоррупционный суд в очередной раз его восстановил, это дает Зеленскому шанс нажать не только на Ахметова.

Эксперты сходятся в одном – если Зеленский действительно объявил войну, то Ринат Ахметов не будет первой мишенью среди олигархов, ведь сейчас – он очень органичен и лоялен к Банковой. Ему могут и просто пригрозить.