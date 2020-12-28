Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал отношения с главой Конституционного Суда Александром Тупицким. Они знакомы, но не являются близкими друзьями.

Какие отношения Разумкова с Тупицким

Не может быть такого, чтобы глава Верховной Рады не был знаком с главой Конституционного Суда. Об этом спикер Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

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Политик добавил, что с председателем КС он, конечно, встречался несколько раз. Но их отношения в основном сводятся к переписке.

Вы видите, насколько быстро работает Конституционный Суд за последние полтора года. Много вопросов уходит. Верховная Рада также выражает свою позицию по этому вопросу. То, что я не нахожусь в дружеских или каких-то близких отношениях, это точно правда,

– отметил Разумков.

Что известно о Тупицком