Мы не друзья, – Разумков об отношениях с главой Конституционного Суда
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал отношения с главой Конституционного Суда Александром Тупицким. Они знакомы, но не являются близкими друзьями.
Какие отношения Разумкова с Тупицким
Не может быть такого, чтобы глава Верховной Рады не был знаком с главой Конституционного Суда. Об этом спикер Дмитрий Разумков заявил в интервью "Украинской правде".
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Политик добавил, что с председателем КС он, конечно, встречался несколько раз. Но их отношения в основном сводятся к переписке.
Вы видите, насколько быстро работает Конституционный Суд за последние полтора года. Много вопросов уходит. Верховная Рада также выражает свою позицию по этому вопросу. То, что я не нахожусь в дружеских или каких-то близких отношениях, это точно правда,
– отметил Разумков.
Что известно о Тупицком
- Нынешнего главу КС привел в высший суд страны Виктор Янукович за 9 месяцев до своего бегства.
- Тупицкий и приближенные к нему судьи причастны к организации резонансных решений Конституционного Суда.
- Большинство из них осталось еще со времен беглого президента.
- Тупицкого хотят отстранить от должности, соответствующее ходатайство Офис генпрокурора уже направил президенту Зеленскому.
- Также главе КС прислали по почте подозрение, поскольку он не пришел на допрос в прокуратуру 28 декабря. Судью подозревают в подкупе свидетеля, а также введении в заблуждение суда путем ложных показаний свидетеля.
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