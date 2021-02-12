Украина оказалась перед трудным выбором из-за давнего скандала с крупнейшим в Восточной Европе производителем авиадвигателей – предприятием "Мотор Сич". СБУ и антимонопольный комитет видят в соглашении с Китаем на несколько миллиардов гривен диверсию.

В то же время они всячески блокируют собрание акционеров. Контрольный пакет акций стратегического завода китайская компания Skyrizon фактически купила еще в 2017 году.

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Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что когда Китай получает доступ к технологиям и к украинским кадрам – они усиливают свой военный потенциал, поэтому США и Япония могут позиционировать это как риск.

Напряжения добавляет и то, что из китайских компаний к российским военным неоднократно попадала секретная информация. В то же время сам Пекин не скрывает дружественные отношения с Москвой.

Впрочем лишь после внедренных санкций США против китайских компаний – власть Украины решила, что продавать "Мотор Сич" Поднебесной не будут. По словам главы Минздрава Дмитрия Кулебы, у украинского правительства есть один ключевой интерес – "Мотор Сич" оставаться эффективным прибыльным и динамичным предприятием.

Мы не можем позволить любых шагов, которые разрушат "Мотор Сич", потому что это не просто завод, это город в городе. У него огромную социальную нагрузку,

– сказал Кулеба.

Испытывает ли Украина убытки

Эксперты отметили, что "Мотор Сич" – красная тряпка для США. Вашингтону просто не выгодно, чтобы стратегическое не только для Украины предприятие, а вместе с ним и секретные разработки, оказались в Китае и России.



Вашингтону не выгодно, чтобы стратегическое предприятие оказалось в Китае и России / Фото mil.in.ua

Впрочем откатить соглашение обратно без ущерба для Украины уже не получится, китайские деньги давно инвестированы. Однако СБУ и Антимонопольный комитет, которые фактически расследовали дело диверсии на "Мотор Сичи", никаких доказательств за 3 года не представили.

Обострили ситуацию и внедренные СНБО санкции. Поэтому китайские инвесторы решительно готовы взыскать с Украины немалую сумму компенсации. По словам председателя экспертной организации State Watch Глеба Канаевського, Украину ожидает арбитражный суд.

Проблемы для "Мотор Сичи" – маркер для инвесторов

По мнению экс-секретаря СНБО Александра Данилюка проблема в отсутствии четких правил для иностранных инвесторов заключается в том, что и как можно покупать, а что – нет.

Принять законы, которые введут механизмы к прозрачности собственности стратегических предприятий, а затем, если предприятие не отвечает таким принципам, национализировать его и снова приватизировать. Однако в условиях четкой приватизации и прозрачности,

– сказал Данилюк.



Проблемы предприятия являются маркерами для власти / Фото "Экономической правды"

Вместе с тем проблема "Мотор Сичи" является маркером не только для инвесторов, но и для власти. На кону не только дружеские отношения Киева и Вашингтона как ключевого союзника в противодействии Кремлю, но и имидж иностранных инвесторов.