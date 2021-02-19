Заместителя руководителя Офиса Президента подозревают в причастности к коррупционным схемам, но его дело – до сих пор не завершено. При этом эксперт объяснил, что вокруг дела Олега Татарова забывают так называемый подтекст в отношении других лиц.

Источник: "6/9" на 24 канале

О деле Олега Татарова, ситуации вокруг Генпрокуратуры Украины и подозрении Анатолию Шарию рассказал политический обозреватель Дмитрий Литвин.

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"Вокруг дела Татарова забывается подтекст"

Я могу сказать еще об одном неофициальном объяснении. Вокруг дела Олега Татарова забывается подтекст, который был с Максимом Микитасем. Сейчас в информационном пространстве мы почти не видим ничего относительно Микитася.

Он за решеткой вообще из-за другого обвинения, не потому, что он развалил Укрбуд и не потому, что люди остались без квартир и он вывел миллионы. Мы говорим о Татарове, что он абсолютное зло, а вот другие лица были большим злом, чем Татаров в той компании.

Справка. Экс-нардепа и застройщика Максима Микитася подозревают в похищении юриста Олега Мирошниченко. Когда тот работал на Микитася.

Татаров не принимает решений непосредственно, но он может сказать, какое решение следовало бы принять. Когда ты даешь такие советы, то должен знать систему в совершенстве – со светлой и темной стороны. Людей, которые видели систему с разных сторон, всегда привлекают к так называемой совещательной деятельности.

Такие люди всегда что-то делают. Думаю, как заместителя главы Офиса Президента это вообще его (Татарова – 24 канал) основная деятельность – говорить, что происходит в системе.

"Сытник скорее административная фигура"

У нас с 2020 года есть 2 решения о НАБУ – когда признали неконституционными положения закона о Бюро и указ президента о назначении Артема Сытника. И все равно надо что-то делать, чтобы заменить эти положения.

Законопроекты можно вносить разные, а вот какое будет решение и что примут депутаты, это поправки и голосования – то есть очень много всего может быть.

Я бы не отождествлял на самом деле институт и фамилию директора, потому что Артем Сытник нормальный директор, но он скорее административная фигура. У него даже нет доступа к расследованиям.

Обратите внимание! Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника.

"Шарий – антиевропейский деятель"

Я очень поддерживаю всю эту деятельность против Анатолия Шария, в частности то, что его уже пытаются привлечь к ответственности. Шарий занимался антиукраинской работой и надо было на это отвечать.

Однако в этой дискуссии всегда надо помнить, что президенты меняются, что власть может уйти, но общественное настроение, если оно было в течение многих лет за диктатора, то оно может остаться. И запрос на Шария и многих других тоже может остаться.

Подробнее об антиевропейской пропаганде Шария – читайте здесь.

"Прокуратура с наименьшими функциями"

Генпрокуратура имеет конституционный статус определенной степени, это не так легко изменить. Прокуратура всегда была такой, как она есть сейчас, в том смысле, что президент предлагает генпрокурора, а Верховная Рада его утверждает.

Обычно это человек, представляющий именно президента, здесь нет ничего особенного, но последовательно прокуратура всегда лишалась своих определенных функций. И вот сейчас мы имеем прокуратуру, пожалуй, с наименьшими функциями за последние 20 лет.