Другие были большим злом, – Литвин назвал версию относительно дела Татарова
Заместителя руководителя Офиса Президента подозревают в причастности к коррупционным схемам, но его дело – до сих пор не завершено. При этом эксперт объяснил, что вокруг дела Олега Татарова забывают так называемый подтекст в отношении других лиц.
Источник: "6/9" на 24 канале
О деле Олега Татарова, ситуации вокруг Генпрокуратуры Украины и подозрении Анатолию Шарию рассказал политический обозреватель Дмитрий Литвин.
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"Вокруг дела Татарова забывается подтекст"
Я могу сказать еще об одном неофициальном объяснении. Вокруг дела Олега Татарова забывается подтекст, который был с Максимом Микитасем. Сейчас в информационном пространстве мы почти не видим ничего относительно Микитася.
Он за решеткой вообще из-за другого обвинения, не потому, что он развалил Укрбуд и не потому, что люди остались без квартир и он вывел миллионы. Мы говорим о Татарове, что он абсолютное зло, а вот другие лица были большим злом, чем Татаров в той компании.
Татаров не принимает решений непосредственно, но он может сказать, какое решение следовало бы принять. Когда ты даешь такие советы, то должен знать систему в совершенстве – со светлой и темной стороны. Людей, которые видели систему с разных сторон, всегда привлекают к так называемой совещательной деятельности.
Такие люди всегда что-то делают. Думаю, как заместителя главы Офиса Президента это вообще его (Татарова – 24 канал) основная деятельность – говорить, что происходит в системе.
"Сытник скорее административная фигура"
У нас с 2020 года есть 2 решения о НАБУ – когда признали неконституционными положения закона о Бюро и указ президента о назначении Артема Сытника. И все равно надо что-то делать, чтобы заменить эти положения.
Законопроекты можно вносить разные, а вот какое будет решение и что примут депутаты, это поправки и голосования – то есть очень много всего может быть.
Я бы не отождествлял на самом деле институт и фамилию директора, потому что Артем Сытник нормальный директор, но он скорее административная фигура. У него даже нет доступа к расследованиям.
"Шарий – антиевропейский деятель"
Я очень поддерживаю всю эту деятельность против Анатолия Шария, в частности то, что его уже пытаются привлечь к ответственности. Шарий занимался антиукраинской работой и надо было на это отвечать.
Однако в этой дискуссии всегда надо помнить, что президенты меняются, что власть может уйти, но общественное настроение, если оно было в течение многих лет за диктатора, то оно может остаться. И запрос на Шария и многих других тоже может остаться.
"Прокуратура с наименьшими функциями"
Генпрокуратура имеет конституционный статус определенной степени, это не так легко изменить. Прокуратура всегда была такой, как она есть сейчас, в том смысле, что президент предлагает генпрокурора, а Верховная Рада его утверждает.
Обычно это человек, представляющий именно президента, здесь нет ничего особенного, но последовательно прокуратура всегда лишалась своих определенных функций. И вот сейчас мы имеем прокуратуру, пожалуй, с наименьшими функциями за последние 20 лет.
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