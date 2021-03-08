Выходной 8 Марта выглядит "нелогичным", если этот праздник является днем Победы трудовых прав женщин. К тому же даже люди старшего возраста не воспринимают советские традиции празднования этой даты.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал Антон Дробович, директор Украинского института национальной памяти (УИНП – 24 канал).

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По его словам, отмена выходного на праздник 8 Марта является не столь принципиальной темой, как то, какими смыслами его наполнять.

И добавил, если говорить о правах человека, равенстве между мужчинами и женщинами – тогда все хорошо. Это может быть как праздник победы равенства и прав человека.

Если вопрос, исповедовать ли советские традиции – "весна, красота", тогда нет. Даже многие люди старшего возраста не воспринимают эту формальную советщину,

– отметил глава УИНП.

Нужно ли отменять выходной на праздник 8 Марта

Антон Дробович озвучил позицию Украинского института памяти по 8 Марта.

"Выходной в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должно быть нерабочей датой", – подчеркнул он.

Он также рассказал, что сейчас завершается подготовка проекта закона О праздниках и памятных датах. Поэтому впоследствии все желающие смогут принять участие в общественном обсуждении документа, в частности, и по выходному на 8 Марта.