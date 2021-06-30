Это произошло в сессионном зале учреждения и рядом с ним примерно в 14 часов. Впоследствии обнародовали сразу несколько видео этого конфликта.
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Почему началась схватка
Толкотня началась из-за того, что в зал не хотели пускать помощников депутатов и предпринимателей. Правоохранители стояли на входе и блокировали проход.
На видео с места видно, что из толпы рядом раздавались крики. В частности, призвали не нарушать закон.
Толкотня в горсовете Харькова: видео телеграма "Веха"
Также на видео с места видно столкновение между охранником и депутатом Дмитрием Булахом. Он потом рассказал, что людей все же впустили внутрь.
Почему собрались депутаты
Телеграм "Веха" сообщает, что там началась внеочередная 5 сессия горсовета. Депутаты собрались обсудить изменения арендных ставок. В частности, их снижение.
Городской бюджет вследствие этого может потерять примерно 100 миллионов гривен. Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов объяснил это пандемией.
Столкновение в сессионном зале горсовета Харькова: видео Общественного