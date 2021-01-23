Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 24 – 25 января. В части областей ожидают дождь, мокрый снег и сильный ветер, в некоторых населенных пунктах может исчезать свет.

Где ухудшится погода

В Украину снова движется непогода. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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По информации синоптиков, 24 – 25 января на Правобережье порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В западных областях ожидают значительный дождь и мокрый снег.

В частности, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях будет падать сильный снег, будут метели, на дорогах гололедица, местами возможны снежные заносы. Из-за этого в регионе объявили и уровень опасности – желтый.

В большинстве западных областей ожидают образование снежного покрова высотой 5 – 10 сантиметров. А в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях снега нападает 10 – 20 сантиметров.

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Будет исчезать свет, на дорогах будет затруднено движение

В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о том, что погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения некоторых городов и сел.

Без света могут остаться жители отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины и в западных областях.

Кроме того, возможно нарушение движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.