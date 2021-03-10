В Донецкой области скандальный кандидат "отличился" подкупом за месяц до выборов
На одном из одномандатных округов в Донецкой области на всех парах идет подготовка к довыборам депутата в Верховную Раду. Между тем от одного из кандидатов Андрея Аксенова пожилым людям уже начали раздавать гречку.
Источник:ОПОРА
Продуктовые наборы за кандидата от политической силы "Порядок" начали раздавать в городе Покровске Донецкой области. Сам Андрей Аксенов является мэром соседнего города Доброполье.
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Жителям одномандатного округа раздают пакеты двух типов:
- первый содержит открытку, газету, ручку, магнит и защитную маску,
- во втором целый продуктовый набор – гречка, макароны, мука и тому подобное.
Пакеты обоих типов брендированы символикой благотворительного фонда Аксенова и фразой, которую кандидат использует на билбордах.
Продуктовый набор от кандидата Аксенова / Фото ОПОРА
Что еще известно об Андрее Аксенове
- Сейчас он является мэром соседнего с Покровском районного центра Доброполья. Эту должность он сохранил после местных выборов 2020 года.
- Против Андрея Аксенова возбуждено уголовное дело по подозрениям о служебном подделке документов и завладении бюджетными деньгами.
- Кроме того, в 2017 году вокруг мэра разгорелся скандал. Местный депутат Николай Стрепоченко заявил, что Аксенов 80 дней в году проводит в оккупированном Россией Крыму.
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