На одном из одномандатных округов в Донецкой области на всех парах идет подготовка к довыборам депутата в Верховную Раду. Между тем от одного из кандидатов Андрея Аксенова пожилым людям уже начали раздавать гречку.

Продуктовые наборы за кандидата от политической силы "Порядок" начали раздавать в городе Покровске Донецкой области. Сам Андрей Аксенов является мэром соседнего города Доброполье. К слову Раду просят разблокировать выборы в округе Скичко Жителям одномандатного округа раздают пакеты двух типов: первый содержит открытку, газету, ручку, магнит и защитную маску,

содержит открытку, газету, ручку, магнит и защитную маску, во втором целый продуктовый набор – гречка, макароны, мука и тому подобное. Пакеты обоих типов брендированы символикой благотворительного фонда Аксенова и фразой, которую кандидат использует на билбордах.

Продуктовый набор от кандидата Аксенова / Фото ОПОРА Гражданская сеть убеждена, что этот факт является непрямым подкупом избирателей по части 3 статьи 160 УКУ. Наказание за такое преступление предусматривает до 6 лет за решеткой. Что еще известно об Андрее Аксенове Сейчас он является мэром соседнего с Покровском районного центра Доброполья. Эту должность он сохранил после местных выборов 2020 года.

Против Андрея Аксенова возбуждено уголовное дело по подозрениям о служебном подделке документов и завладении бюджетными деньгами.

Кроме того, в 2017 году вокруг мэра разгорелся скандал. Местный депутат Николай Стрепоченко заявил, что Аксенов 80 дней в году проводит в оккупированном Россией Крыму.