В округе №50 Донецкой области провели довыборы в Верховную Раду. По результатам голосования народным депутатом станет Андрей Аксенов от партии "Порядок".

Довыборы состоялись 28 марта. По данным ЦИК, Аксенов получил 65,46% голосов. Его поддержали 19949 избирателей.

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Его соперники Валентин Рыбин от "Партии Шария" набрал 13% голосов, Юлия Кузьменко от "Европейской Солидарности" – 6,69%.

Все кандидаты на округе №50:

Виктория Шилова;

Валентин Рыбин;

Артем Марчевский;

Иштван Добша;

Людмила Дорошенко;

Александр Груздев;

Сергей Звагольский;

Богдан Мироненко;

Тамбулатов Александр;

Юрий Третьяк;

Андрей Бондаренко;

Юлия Гакова;

Надежда Масло;

Лариса Ревва;

Андрей Масенец;

Антон Ровенский;

Андрей Аксенов;

Юлия Кузьменко;

Николай Головко.

Почему там назначили довыборы

Довыборы в парламент в округе №50 Донецкой области пришлось назначить из-за досрочного прекращения полномочий Руслана Требушкина.

Политик стал мэром Покровска и сложил мандат депутата. Он входил в Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.