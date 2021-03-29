Официальные результаты выборов на 50 округе: кто побеждает
В округе №50 Донецкой области провели довыборы в Верховную Раду. По результатам голосования народным депутатом станет Андрей Аксенов от партии "Порядок".
Источник:24 канал
Довыборы состоялись 28 марта. По данным ЦИК, Аксенов получил 65,46% голосов. Его поддержали 19949 избирателей.
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Его соперники Валентин Рыбин от "Партии Шария" набрал 13% голосов, Юлия Кузьменко от "Европейской Солидарности" – 6,69%.
Все кандидаты на округе №50:
- Виктория Шилова;
- Валентин Рыбин;
- Артем Марчевский;
- Иштван Добша;
- Людмила Дорошенко;
- Александр Груздев;
- Сергей Звагольский;
- Богдан Мироненко;
- Тамбулатов Александр;
- Юрий Третьяк;
- Андрей Бондаренко;
- Юлия Гакова;
- Надежда Масло;
- Лариса Ревва;
- Андрей Масенец;
- Антон Ровенский;
- Андрей Аксенов;
- Юлия Кузьменко;
- Николай Головко.
Почему там назначили довыборы
Довыборы в парламент в округе №50 Донецкой области пришлось назначить из-за досрочного прекращения полномочий Руслана Требушкина.
Политик стал мэром Покровска и сложил мандат депутата. Он входил в Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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