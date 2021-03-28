На Прикарпатье и Донетчине выбирают нардепов: какая явка избирателей
В двух регионах Украины 28 марта проходят довыборы в Раду. Голосование продолжается на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 Донецкой области. Какая там явка – читайте далее.
Источник:ЦВК
Все участки открылись вовремя в 8:00. Проголосовать сегодня смогут 295 тысяч избирателей. Впрочем, по состоянию на 12:00 отдать свой голос успели совсем немногие из них.
К теме В Украине проходят промежуточные выборы на Прикарпатье и Донетчине: фото
Явка избирателей по состоянию на 12:00:
- в Ивано-Франковской области – 7,71 %;
- в Донецкой области – 8,20 %.
Заметим, что голосование 28 марта завершится традиционно в 20:00. Результаты промежуточных выборов в парламент должны объявить до 12 апреля.
Почему понадобились выборы
Выборы в двух округах организовали из-за того, что предыдущие кандидаты обменяли мандат народного депутата на должности в органах местного самоуправления.
- Зиновий Андреевич от "Слуги народа" возглавил Надворнянскую ОТГ в Ивано-Франковской области.
- Внефракционный нардеп Руслан Требушкин променял должность в Раде на кресло мэра Покровска.
Поделиться новостью