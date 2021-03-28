В двух регионах Украины 28 марта проходят довыборы в Раду. Голосование продолжается на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 Донецкой области. Какая там явка – читайте далее.

Все участки открылись вовремя в 8:00. Проголосовать сегодня смогут 295 тысяч избирателей. Впрочем, по состоянию на 12:00 отдать свой голос успели совсем немногие из них.

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Явка избирателей по состоянию на 12:00:

в Ивано-Франковской области – 7,71 % ;

; в Донецкой области – 8,20 %.

Обратите внимание! На внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года активность избирателей по состоянию на 12:00 достигала 18,18 % в округе №50 и 1 1,88 % в округе №87.

Заметим, что голосование 28 марта завершится традиционно в 20:00. Результаты промежуточных выборов в парламент должны объявить до 12 апреля.

Почему понадобились выборы

Выборы в двух округах организовали из-за того, что предыдущие кандидаты обменяли мандат народного депутата на должности в органах местного самоуправления.