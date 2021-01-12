До того, как Алексея Чернышова назначили на должность министра регионального развития, он работал главой Киевской областной администрации. В то же время он имел свой бизнес, который лишь недавно сменил на работу в политике.

Министр признался, что сейчас его зарплата не может сравниваться с теми состояниями, которые были раньше. Больше он рассказал в эксклюзивном интервью на 24 канале.

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Имеет такую возможность

По его словам, для того, чтобы пойти на государственную службу, нужно себе это позволить. В частности – ментально, и также – материально.

Я считаю, что у меня такая возможность есть. Я очень рад этому и считаю, что это позволяет мне использовать ту зарплату, которую я сейчас получаю,

– отметил Чернышов.

Какая зарплата у Чернышова

Министр заявил, что его зарплата – примерно 50 тысяч гривен. Но, возможно, постепенно она будет увеличиваться.

Он отметил: "В целом оплата труда государственным служащим – это вопрос, который требует очень деликатного и ответственного отношения". Чернышов отметил, что заработная плата не может увеличиваться ни в коем случае, пока:

не увеличивается экономика;

не увеличиваются состояния граждан;

не увеличивается минимальная зарплата.

"Все должно быть пропорционально и эволюционно развиваться. Я считаю, что зарплата 50 и более тысяч гривен является значительной", – добавил Чернышов.

Сколько денег получили министры в 2020 году

Министр здравоохранения Максим Степанов заработал в 2020 году почти 500 тысяч гривен.

Министр обороны Андрей Таран за 2020 год получил примерно 750 тысяч гривен.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2020 году заработал более 700 тысяч гривен.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб заработал в 2020 году более 500 тысяч гривен.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в 2020 году заработал более 598 тысяч гривен.

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