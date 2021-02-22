После Тараса Козака Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил ограничения и на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Им дали 3 года под санкциями за финансирование терроризма.

Это, в частности "ударит" по их частной жизни. Например, Козак уже жаловался, что даже за лекарства не может рассчитаться карточкой. Подробнее – в материале журналистов.

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Отправить Медведчука в политическое небытие

Впрочем гораздо важнее то, что Медведчук не сможет финансировать свои телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина". А также – новый канал, который якобы собирались открыть вместо трех запрещенных. А еще это усложнит финансирование его политического проекта – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Это закрыло медийное влияние России на украинское общество, а теперь еще и перекрывает финансовые каналы,

– отметил политолог Владимир Фесенко.

Но отправить кума Путина в политическое небытие с одного удара власти не удастся. Ведь на вопросах юридических махинаций Медведчук хорошо разбирается и давно оброс связями в судах, где процветает политическая проституция. Да и стандартными исками в суд кум Путина не ограничится.



Владимир Путин и Виктор Медведчук / Фото "Комарсанть"

"Это не все компании, не все имущество, которым владеют Медведчук и Марченко. Какие активы перетекут с пидсанкцийних компаний на непидсанкцийни, ну или создадутся новые компании", - сказала юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

Медведчук может давить на Банковую

И как раз сутки прошли с момента решения СНБО к непосредственно подписанию указа. Не исключено, что за это время Медведчук и Марченко имели возможность часть своих активов перевести на не подсанкционные фирмы.

К тому же вполне возможно, что Медведчук начнет торговаться с Зеленским и давить на Банковую, чтобы с него сняли санкции.

Виктор Медведчук пользуется личным доверием Владимира Путина. Других людей в украинской политической элите нет,

– сказал политический обозреватель Виталий Портников.

По его словам, Леонид Кучма был скорее всего партнером, при этом не Путина, а предыдущих кремлевских кланов и семьи Бориса Ельцина. А Виктор Янукович был для президента России инструментом.

Путин мог усомниться в искренности Медведчука

И теперь это доверие рискует пошатнуться. В свете последних событий Путин может усомниться и в эффективности, и в искренности выслуживание Медведчука.

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"Я думаю, что Путин переосмысливает, не обманывал ли украинский кум его и не тратил ли деньги больше на себя, чем на поставленные задачи", – отметил политический эксперт Николай Давидюк.

Влияние политика однозначно уменьшится

И точно понятно – влияние Медведчука на украинскую политику однозначно уменьшится. Впадать в состояние политического полузабытья Медведчуку не впервые.



Влияние Медведчука уменьшится / Фото пресс-службы политика

После политического поражения клана Леонида Кучмы, который Путин уничтожил на глазах мира руками того же Медведчука, последний залег на дно на десяток лет. И всплыл на поверхность только сейчас – народным депутатом, соучредителем пророссийской ОПЗЖ и владельцем трех прокремлевских каналов.

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Пока он остается народным депутатом. Отобрать его на основании одних лишь санкций нельзя. Однако президент Украины умеет делать сюрпризы.