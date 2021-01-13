Высший антикоррупционный суд не продлил срок досудебного расследования по делу судей Окружного админсуда. С таким ходатайством к служителям Фемиды обратился детектив Национального антикоррупционного бюро, однако его отклонили.

В НАБУ говорили, что не хватило времени на следственные действия

В НАБУ просили продлить срок расследования дела судьи Павла Вовка и его коллег из ОАСК до 8 месяцев – до 17 марта 2021 года. Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

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Досудебное расследование по делу по подозрению 11 человек началось еще в июне 2019 года. ВАКС уже продлевал срок до 17 января 2021 года. В Антикоррупционном бюро говорят, что за это время невозможно провести расследование, ведь нужно провести дополнительные следственные и процессуальные действия.

Против ходатайства выступила сторона защиты

Против ходатайства выступили защитники подозреваемых. Ведь детектив НАБУ оставил в ходатайстве информацию о подозрении одному из фигурантов дела. А это сообщение о подозрении отменила апелляционная палата ВАКС. Аналогичная ситуация и с другим участником процесса.

Из-за этих недостатков ходатайство и вернули обратно детективу НАБУ.

ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка

Отметим, что ранее ВАКС также отказал в принудительном приводе в суд одного из главных фигурантов дела – председателя Окружного админсуда Павла Вовка. Ходатайство прокурора САП отклонили из-за отсутствия оснований.

Сторона обвинения настаивала, что Вовк не просто не явился на заседание, но и даже не сообщил о причинах.

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