С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 7 575 займов. Их общая сумма составляет 17,4 миллиарда гривен.

В частности, в течение последней недели банки выдали 417 кредитов на сумму 908,8 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

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Более 190 миллионов гривен от суммы за последнюю неделю составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. Еще 217,6 миллиона гривен – выданные банками инвестиционные кредиты.

В то же время антикризисные кредиты под 3% составляют 500,6 миллиона гривен.

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Для чего еще выделили деньги

В сообщении указано, что из общей суммы в размере 17,4 миллиарда отдельно выделили:

10,823 миллиарда гривен для рефинансирования ранее полученных займов;

3,367 миллиарда гривен предоставили предпринимателям для капитальных инвестиций;

3,259 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.

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"Доступные кредиты 5-7-9%: коротко