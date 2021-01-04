"Доступные кредиты 5-7-9%": сколько составляет общая сумма займов программы
С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 7 575 займов. Их общая сумма составляет 17,4 миллиарда гривен.
В частности, в течение последней недели банки выдали 417 кредитов на сумму 908,8 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
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Более 190 миллионов гривен от суммы за последнюю неделю составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. Еще 217,6 миллиона гривен – выданные банками инвестиционные кредиты.
В то же время антикризисные кредиты под 3% составляют 500,6 миллиона гривен.
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Для чего еще выделили деньги
В сообщении указано, что из общей суммы в размере 17,4 миллиарда отдельно выделили:
- 10,823 миллиарда гривен для рефинансирования ранее полученных займов;
- 3,367 миллиарда гривен предоставили предпринимателям для капитальных инвестиций;
- 3,259 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%.
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"Доступные кредиты 5-7-9%: коротко
- Владимир Зеленский инициировал государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий.
- Предоставление ставок 5%, 7% или 9% по кредитам зависит от срока деятельности бизнеса, а также от его размера.
- Ставка будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, однако не более, чем до 5% годовых.
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